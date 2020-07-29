Жінка тримає дитину на ланцюгу: відео з українського курорту шокувало мережу



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У Кирилівці очевидці зняли на відео, як жінка тримає дитину на ланцюгу

У Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

Відео було опубліковано на Instagram-сторінці «Запоріжжя».

Автор відео припустив, що жінка так вчинила, щоб хлопчик нікуди не пішов і не загубився.

«50 відтінків Кирилівки», — підписали під відео.

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію, і зазначили, що це зовсім не смішно.

«Надягати ланцюг на дитину - це занадто; Схоже вона занадто радикально поставилася до прохання не залишати дітей на пляжі без нагляду; Пам'ятаю в моєму дитинстві мавп водили по пляжу на повідку, для фотографії, а цей малий яку функцію виконує? Так підійшли б і запитали чому дитина прив'язана, а то нишком камерою повертіти всі грамотні. А включити мозок і подумати, що просто людям з хворими дітками відпочивати на море теж хочеться. Ми були в Оріхові в лікарні, там жінка бігала за таким «бичком» 16-річним, разів п'ять, тому що у нього не все в порядку з головою. Потім теж одягла такий ланцюг, і він стояв з нею в черзі», —написали в коментарях укранці.

До слова, у соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.