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    Події в Україні

    Жінка тримає дитину на ланцюгу: відео з українського курорту шокувало мережу

    • Розсилка
    Жінка тримає дитину на ланцюгу: відео з українського курорту шокувало мережу

    У Кирилівці очевидці зняли на відео, як жінка тримає дитину на ланцюгу

    У Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

    Відео було опубліковано на Instagram-сторінці «Запоріжжя».

    Автор відео припустив, що жінка так вчинила, щоб хлопчик нікуди не пішов і не загубився. 

    «50 відтінків Кирилівки»,  підписали під відео.

    Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію, і зазначили, що це зовсім не смішно.

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    50 оттенков Кирилловки. By: @kievmap #запорожье #запоріжжя

    Допис, поширений Запорожье (@its_zp)

    «Надягати ланцюг на дитину - це занадто; Схоже вона занадто радикально поставилася до прохання не залишати дітей на пляжі без нагляду; Пам'ятаю в моєму дитинстві мавп водили по пляжу на повідку, для фотографії, а цей малий яку функцію виконує? Так підійшли б і запитали чому дитина прив'язана, а то нишком камерою повертіти всі грамотні. А включити мозок і подумати, що просто людям з хворими дітками відпочивати на море теж хочеться. Ми були в Оріхові в лікарні, там жінка бігала за таким «бичком» 16-річним, разів п'ять, тому що у нього не все в порядку з головою. Потім теж одягла такий ланцюг, і він стояв з нею в черзі», написали в коментарях укранці.

    До слова, у соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.

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