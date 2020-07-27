На заводі в Миколаївській області стався вибух: двоє загиблих



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На Миколаївщині через опіки, отримані на підприємстві, померло двоє робітників

Чоловіки проводили зварювальні ремонтні роботи паливного бака автомобіля DAF

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху на підприємстві в місті Баштанка Миколаївської області, унаслідок якого загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Інформація про те, що з території підприємства з опіками тіла госпіталізували двох співробітників, надійшла в поліцію 24 липня. На місці події правоохоронці з'ясували, що чоловіки проводили зварювальні ремонтні роботи паливного бака автомобіля DAF.

Не дотримуючись правил безпеки, вони допустили детонацію дизпалива, яким був заповнений бак. Унаслідок вибуху вони дістали опіки, їх госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні. Протягом доби обидва померли, ідеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).