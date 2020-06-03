На Луганщині матір саджала 14-річну дівчинку на ланцюг



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На Луганщині матір саджала 14-річну дівчинку на ланцюг

Жінка використовувала ланцюг, щоб «перевиховати» доньку ‒ та нібито регулярно тікає з дому

У Луганській області 44-річна жінка скувала ланцюгом ноги своєї доньки-підлітка.

Відповідне повідомлення опублікували представники прес-служби поліції Луганській області на сторінці відомства в соціальній мережі Facebook.

«1 червня, після обіду, в Кремінське відділення поліції зателефонував 59-річний місцевий житель і розповів, що до нього приповзла 14-річна сусідка з ланцюгом на ногах і попрохала про допомогу», ‒ йдеться в повідомленні.

За адресою, який назвав чоловік, негайно виїхав патруль ювенальної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу Нацполіції. На місці з'ясувалося ‒ дівчина-підліток добу сиділа з ланцюгом на ногах, який їй одягла її 44-річна мати.

Як пояснила жінка правоохоронцям, вона використовувала ланцюг, щоб «перевиховати» доньку ‒ та нібито регулярно тікає з дому.

Дівчину госпіталізували в місцеву лікарню. За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього громадянина було відкрито кримінальне провадження за статтею 146 КК України.