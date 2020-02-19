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    У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)

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    Від удару причіп із човном в'їхав у автомобіль - У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)
    Від удару причіп із човном в'їхав у автомобіль
    Фото: Київ оперативний

    ДТП на проспекті Науки влаштував водій Opel

    У вівторок, 18 лютого, пізно ввечері на проспекті Науки у Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Гонщик» на Opel не помітив, як інший водій на Honda із причепом зупинився, щоб пропустити пішоходів. Тому і влетів на повному ходу у причіп, який в‘їхав у Honda», - йдеться в повідомленні.

    На причепі Honda знаходився моторний човен.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

    На місці аварії працював екіпаж патрульної поліції.

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    У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)
    У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)
    У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)
    У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)

    Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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