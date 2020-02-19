У Києві у ДТП потрапив… моторний човен (фото)



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Від удару причіп із човном в'їхав у автомобіль Фото: Київ оперативний

ДТП на проспекті Науки влаштував водій Opel

У вівторок, 18 лютого, пізно ввечері на проспекті Науки у Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Гонщик» на Opel не помітив, як інший водій на Honda із причепом зупинився, щоб пропустити пішоходів. Тому і влетів на повному ходу у причіп, який в‘їхав у Honda», - йдеться в повідомленні.

На причепі Honda знаходився моторний човен.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

На місці аварії працював екіпаж патрульної поліції.

Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння