Зникли діти! Поліція Одещини розшукує двох малолітніх братів



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Розшукуються Денис та Вадим Кривовиди

Діти пішли з дому ввечері 18 лютого та досі не повернулися

На Одещині розшукують двох малолітніх братів, 2008 та 2010 року народження. Вони пішли ввечері з дому і не повернулись. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

«Ширяївським відділком поліції розшукуються малолітні брати Кривовид Денис 2008 року народження та Кривовид Вадим 2010 року народження, мешканці селища міського типу Ширяєве, які ввечері 18 лютого 2020 пішли з дому та по теперішній час їх місце знаходження невідоме», - йдеться у повідомленні.

Прикмети Кривовида Дениса наступні: зріст 145 см, худорлявої статури, очі карі, довге темне волосся. Був одягнений у чорну куртку, темно-сині джинси.

Прикмети Кривовида Вадима: зріст 130 см, очі карі, волосся світле. Був одягнений у чорні спортивні штани, темно-синю куртку, синій светр.

До слова, в Україні з 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки. Заступник міністра соцполітики повідомив, що до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку.Заступник міністра додав, що з цього року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним, а паліативно-реабілітаційні центри будуть опікуватись не тільки тими дітьми з особливими потребами, що проходять реабілітацію у центрах, але й надавати усю необхідну допомогу дітям, що вже виховуються у прийомних сім’ях.