Статистика зі столичних доріг невтішна: за тиждень 800 ДТП



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14 лютого на вулиці Березняківській зіткнулися Hyundai і Volkswagen, останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін Фото: Інформатор

В результаті ДТП загинула одна людина

За минулий тиждень, з 10 по 16 лютого, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 804 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 855). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 40 аварій було з потерпілими (тижнем раніше - 41).

Загинула одна людина - пішохід (позаминулого тижня - два летальні випадки).

Травмувалися 45 людей (тижнем раніше - 48).

Відбувся 21 наїзд на пішоходів (тижнем раніше – 20), із них 15 - на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, у неділю, 16 лютого, на дорогах столиці було зафіксовано 72 дорожньо-транспортних пригод, всі ДТП без травмованих.

Попередній день без травм у ДТП був зафіксований 9 лютого цього року.

За тиждень з 3 по 9 лютого Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 855 ДТП. У тому числі 41 аварія сталася з потерпілими.