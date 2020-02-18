Статистика зі столичних доріг невтішна: за тиждень 800 ДТП
В результаті ДТП загинула одна людина
За минулий тиждень, з 10 по 16 лютого, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 804 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 855). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
У тому числі 40 аварій було з потерпілими (тижнем раніше - 41).
Загинула одна людина - пішохід (позаминулого тижня - два летальні випадки).
Травмувалися 45 людей (тижнем раніше - 48).
Відбувся 21 наїзд на пішоходів (тижнем раніше – 20), із них 15 - на пішохідних переходах.
Як повідомлялося, у неділю, 16 лютого, на дорогах столиці було зафіксовано 72 дорожньо-транспортних пригод, всі ДТП без травмованих.
Попередній день без травм у ДТП був зафіксований 9 лютого цього року.
За тиждень з 3 по 9 лютого Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 855 ДТП. У тому числі 41 аварія сталася з потерпілими.