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    Статистика зі столичних доріг невтішна: за тиждень 800 ДТП

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    <span>14 лютого на вулиці Березняківській зіткнулися Hyundai і Volkswagen, останній від удару&nbsp;</span>перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін - Статистика зі столичних доріг невтішна: за тиждень 800 ДТП
    14 лютого на вулиці Березняківській зіткнулися Hyundai і Volkswagen, останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП загинула одна людина

    За минулий тиждень, з 10 по 16 лютого, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 804 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 855). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 40 аварій було з потерпілими (тижнем раніше - 41).

    Загинула одна людина - пішохід (позаминулого тижня - два летальні випадки).

    Травмувалися 45 людей (тижнем раніше - 48).

    Відбувся 21 наїзд на пішоходів (тижнем раніше – 20), із них 15 - на пішохідних переходах.

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    Як повідомлялося, у неділю, 16 лютого, на дорогах столиці було зафіксовано 72 дорожньо-транспортних пригод, всі ДТП без травмованих.

    Попередній день без травм у ДТП був зафіксований 9 лютого цього року.

    За тиждень з 3 по 9 лютого Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 855 ДТПУ тому числі 41 аварія сталася з потерпілими.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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