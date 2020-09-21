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    Економіка та фінанси

    Десна знову рекордно обміліла

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    Середня глибина Десни у більшій частині її протяжності в Україні &mdash; 2&mdash;4 м, максимальна &mdash; 17 м - Десна знову рекордно обміліла
    Середня глибина Десни у більшій частині її протяжності в Україні — 2—4 м, максимальна — 17 м

    Станом на 18 вересня у межах Чернігова рівень води в Десні над нулем поста становить вже до 85 см, найменше було 69 см

    В Україні продовжує всихати річка Десна. Це відчутно вже і в межах Чернігова. Про це повідомляє Український Гідрометцентр, пише agronews.ua.

    «За даними Укргідрометцентру станом на 18 вересня, в межах міста рівень води в Десні над нулем поста становить вже до 85 см. У 2015 році було зафіксовано абсолютний мінімум рівня – 69 см над нулем поста. Тож залишилося небагато», – йдеться у повідомленні.

    «Середня глибина Десни у більшій частині її протяжності в Україні — 2—4 м, максимальна — 17 м», – йдеться у повідомленні.

    До відома, Десна має велике рекреаційне значення, на її берегах розташована велика кількість пансіонатів. У межах України по Десні проходять популярні байдаркові маршрути з великою кількістю зручних стоянок.

    Як повідомлялося, на початку травня цього року на Чернігівщині рівень води в Десні впав до історичного мінімуму.

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