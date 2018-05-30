На місці вбивства Бабченка знайшли гільзи від куль - ЗМІ
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Знайдено три гільзи від набоїв калібра 9 мм
У Києві на місці вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка знайшли гільзи від набоїв калібру 9 мм.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.
Як стало відомо, у під’їзді будинку журналіста виявили три гільзи.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.
За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.
У кримінальному провадженні за фактом вбивства Бабченка буде призначено ряд експертиз.
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