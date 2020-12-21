На міжбанку різко обвалилася гривня

Долар подорожчав на 22 копійки, євро – на 36

У понеділок 21 грудня на українському міжбанківському ринку другу сесію поспіль відбувалося стрімке здешевлення гривні щодо долара США.

За даними Finance.ua, торги розпочалися на рівні 27 гривень 98 копійок – 28 гривень 1 копійка за долар, і після нетривалого періоду посилення української валюти поновився започаткований минулої п’ятниці, 17 грудня, тренд на девальвацію. Сесія завершилася на рівні 28 гривень 20–23 копійки за долар.

Національний банк України відбив лише частину цього знецінення. Опівдні регулятор встановив довідкове значення курсу 27 гривень 99 копійок за долар, що вже було на 16 копійок більше за офіційний курс на 21 грудня, а після 16:00 НБУ оприлюднив курс на 22 грудня – 28 гривень 4 копійки за долар.

Аналітики наразі не мають однозначної думки щодо причин зростання долара впродовж останніх двох сесій. Серед іншого, вони вказують на масштабний викуп американської валюти Нацбанком, коли котирування впали до 27 гривень 70–75 копійок за долар, що розвернуло ринок. Також Міністерство фінансів розпочало відшкодування податку на додану вартість експортерам, але наразі суми такого відшкодування були занадто малими, щоб суттєво впливати на ринок.

Разом з тим фахівці дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень. За останній тиждень гривня спочатку стрімко зміцнилася, а потім стрімко втрачала свої позиції проти долара. Підсумком п’ятниці став повернення гривні до своїх колишніх позицій.