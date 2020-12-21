«Новорічний подарунок»: у США клієнт ресторану нічого не замовив та залишив $5,6 тисяч чайових

Чайові отримали навіть ті, хто був відсутній на роботі

Відвідувач ресторану залишив кожному співробітнику по 200 доларів

В американському штаті Огайо чоловік прийшов у ресторан Souk Mediterranean Kitchen & Bar, нічого не замовив, але залишив великі чайові. Про це представники закладу повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

Власник ресторану Мусса Саллух виклав фотографію чека з чайовими у неділю, 13 грудня. За його словами, на вихідних їх заклад відвідав клієнт, відомий, на ім'я Біллі, і попросив, щоб йому виставили рахунок в один пенні (одна гривня). При оплаті щедрий відвідувач залишив 5,6 тисячі доларів (157 053 тисяч гривень) чайових.

«Який добрий жест щодо моїх співробітників. Це не просто грудень. Зазвичай це місяць, коли персонал працює понаднормово і отримує щедрі чайові. Грудень – це місяць, коли вони можуть заробити гроші, щоб купити подарунки родині, зробити заощадження, розквитатися з боргами або відремонтувати те, що давно планували», – зазначив Саллух.

Саллух підкреслив, що у цьому році працівникам ресторанів стало складніше заробити на свої потреби через пандемію Covid-19.

«Саме тому ми так цінуємо цей акт доброти», – сказав власник, додавши, що кожен з 28 працівників ресторану отримав 200 доларів (5 609 тисяч гривень).

За його словами, у багатьох співробітників не було коштів придбати ялинку чи різдвяні подарунки для дітей, лише завдяки подарованим коштам це стало можливим.

Саллух відкрив ресторан у жовтні 2019 року, наразі він намагається зберегти свій бізнес під час обмежень, пов'язаних із пандемією. Шеф-кухар вважає, що добрий жест від відвідувача є чудовим нагадуванням про те, що попри труднощі, далі все буде добре.

«Робота йшла чудово до березня, коли нас змусили закритися. Фінансово це дуже вплинуло на нас, але ми зробили майже усе можливе, щоб вижити. Тоді раптом цей чоловік дає нам 5600 доларів чайових. Сказати дякую – недостатньо», – поділився враженням власник ресторану.

Нагадаємо, що у США відвідувач кафе купив пиво та залишив $3000 чайових.