Нацбанк заявив про виконання всіх умов МВФ для отримання траншу

Транш сприятиме стабільності курсу гривні в новому році

Україна виконала всі умови Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу. Тому місія МВФ від сьогодні розпочала свою роботу в Києві. Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, розроблений законопроєкт про банки та банківську діяльність і план із відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів та ухвалений бюджет на наступний рік.

У НБУ додають, що черговий транш від фонду сприятиме стабільності курсу гривні в новому році та покриє дефіцит головного кошторису.

«З боку Національного банку виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала своє рев'ю, ви знаєте, що традиційним для такого періоду часу місії структурним маяком є затвердження державного бюджету, тому, в принципі, з точки зору принципових і важливих речей, вони зроблені», – заявила Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ.

«Наступного року ми бачимо, економіка відновлюється від кризи, але дефіцит бюджету планується все ще достатньо великим, тому кошти від міжнародних фінансових організацій будуть також значним фактором фінансування дефіциту бюджету, тому що ми знаємо, що вони набагато дешевші, ніж ринкові», – наголосив Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Україна поновлює переговори з Міжнародним валютним фондом. Через пандемію вони відбуватимуться онлайн. Переглядатимуть програму Stand-by. Її Рада МФВ схвалила в червні цього року. Обсяг фінансування півторарічної програми становить 5 мільярдів доларів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань.

Також пШмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує $3 мільярди.

Читайте також:



