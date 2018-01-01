На Новий рік в Росії «мінували» 30 аеропортів

Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати

У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах. Жоден із сигналів не підтвердився. «Загрози мінування надійшли службам безпеки і різним підрозділам 30 аеропортів, включаючи «Жуковський»,



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Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати

У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах.

Жоден із сигналів не підтвердився.

«Загрози мінування надійшли службам безпеки і різним підрозділам 30 аеропортів, включаючи «Жуковський», «Внуково», «Домодєдово» і петербурзький «Пулково», - повідомило джерело.

«Дзвінки почали надходити рано вранці, хвиля анонімних попереджень рухалася зі сходу на захід країни і до вечора досягла аеропортів у республіках Північного Кавказу», - зазначає ЗМІ.

Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати, проте жоден із сигналів не підтвердився.

Нагадаємо, 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

Згодом стало відомо, що в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

Згодом в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.