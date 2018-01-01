На Новий рік в Росії «мінували» 30 аеропортів
- Сьогодні, 22:31
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Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати
У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах.
Жоден із сигналів не підтвердився.
«Загрози мінування надійшли службам безпеки і різним підрозділам 30 аеропортів, включаючи «Жуковський», «Внуково», «Домодєдово» і петербурзький «Пулково», - повідомило джерело.
«Дзвінки почали надходити рано вранці, хвиля анонімних попереджень рухалася зі сходу на захід країни і до вечора досягла аеропортів у республіках Північного Кавказу», - зазначає ЗМІ.
Заходи безпеки в аеропортах було посилено, деякі аеропорти довелося евакуювати, проте жоден із сигналів не підтвердився.
Нагадаємо, 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».
Згодом стало відомо, що в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.
Згодом в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.