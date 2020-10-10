На Буковині службове авто поліції розтрощило легковик, постраждав молодий хлопець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потерпілого лікарі доставили до медичного закладу для огляду та надання медичної допомоги Фото Буковина Онлайн

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди

9 жовтня, надійшло повідомлення на спецлінію «102» про те, що у місті Заставні відбулося зіткнення двох автомобілів. Поліцейський на службовому автомобілі допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen».

Для з’ясування обставин інциденту прибули керівники поліції Чернівецької області, Заставнівського відділення поліції та відділ інспекції з особового складу УКЗ ГУНП в Чернівецькій області.

Попередньо встановлено, що під час термінового виїзду на виклик у село Репужинці, водій слідчо-оперативної групи Заставнівського відділення поліції не надав перевагу у русі автомобілю, який рухався справа та допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen». У результаті автопригоди водій цього транспортного засобу, 21-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження.

Потерпілого лікарі доставили до медичного закладу для огляду та надання медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За вказаним фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області призначило службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

Як повідомлялося, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.