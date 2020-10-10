На Буковині службове авто поліції розтрощило легковик, постраждав молодий хлопець
Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди
9 жовтня, надійшло повідомлення на спецлінію «102» про те, що у місті Заставні відбулося зіткнення двох автомобілів. Поліцейський на службовому автомобілі допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen».
Для з’ясування обставин інциденту прибули керівники поліції Чернівецької області, Заставнівського відділення поліції та відділ інспекції з особового складу УКЗ ГУНП в Чернівецькій області.
Попередньо встановлено, що під час термінового виїзду на виклик у село Репужинці, водій слідчо-оперативної групи Заставнівського відділення поліції не надав перевагу у русі автомобілю, який рухався справа та допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen». У результаті автопригоди водій цього транспортного засобу, 21-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження.
Потерпілого лікарі доставили до медичного закладу для огляду та надання медичної допомоги.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За вказаним фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області призначило службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення.
Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.
Як повідомлялося, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.