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    На Одещині у двір житлового будинку кинули гранату

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    На Одещині у двір житлового будинку кинули гранату

    За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5

    У місті Рені (Одеська область) вночі в неділю, 26 травня, у подвір’я приватного будинку кинули бойову гранату. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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    В поліції розповіли, що внаслідок вибуху гранати було пошкоджено автомобіль, а також вікна будинку. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

    «За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5», - повідомили правоохоронці.

    Також вони заявили, що з місця події було вилучено уламки вибухового пристрою, які направлені на експертизу. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди, та осіб, що до неї причетні.

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