На Одещині техніка не встигає прибирати сніг. Водіям радять перечекати непогоду (відео)

Оголошено заборону на в'їзд до Одеси великовантажних автомобілів

Оголошено заборону на в'їзд до Одеси великовантажних автомобілів

Комунальні служби Одеси безперервно ліквідують наслідки стихії

Хоча майже всі основні дороги в Одеській області відкриті для проїзду транспорту, рятувальники рекомендують водіям і пасажирам утриматися від поїздок на великі відстані власним автотранспортом і автобусним сполученням.

Водіям рекомендують укомплектувати транспортний засіб сніжною лопатою, тросом, достатнім запасом пального й мати при собі термос із чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.

За словами глави Кілійської громади В’ячеслава Чернявського через снігопад ускладнено рух транспорту на трасі Одеса-Рені.

«Шановні мешканці громади! Велике прохання утриматися від виїздів на дорогу Одеса-Рені! Вона дуже засніжена та великі перемети. Техніка, яка працює на цій ділянці, не встигає якісно чистити дорогу», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Співробітники Служби автомобільних доріг почали чергування й розчищення шляхів ще вночі. На дорогах регіону працює понад 150 одиниць техніки. Особлива увага приділяється трасі Одеса-Київ. За словами начальника Служби автодоріг в Одеській області Дмитра Рибака, з Київської області їде додаткова техніка для розчищення дороги М-05 Київ-Одеса.

У посиленому режимі також чергують групи надзвичайників. Від них залучено 134 одиниці техніки та 320 людей.

Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів. На Одещині внаслідок непогоди від енергопостачання відключили 41 населений пункт.

В Одеській та Миколаївській областях прогнозується надзвичайний сніг. Приріст снігового покриву складатиме 30-40 см, а посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Також буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпечності, червоний).