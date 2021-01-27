На Одещині внаслідок непогоди від енергопостачання відключили 41 населений пункт

Рятувальники продовжують надавати допомогу водіям, котрі опинилися у снігових заметах

Підрозділи ДСНС України продовжують надавати допомогу людям, які через різке погіршення погодних умов (ожеледиця, сильний снігопад, хуртовини з поривами вітру) опинилися у снігових заметах на автомобільних дорогах. Про це передає пресслужба ДСНС в Одеській області.

З початку негоди рятувальники здійснили 2 виїзди на буксирування двох вантажівок та 1 виїзд на прибирання поваленого дерева із проїжджої частини.

Зокрема, у місті Одеса по вул. Самарська та у Любашівському районі, траса Київ – Одеса, 197 км, перехрестя трас Одеса – Київ та Кропивницький – Платонове вантажні рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли 2 вантажівки на проїжджу частину дороги. У м. Одеса пров. Шампанський кут Французький бульвар рятувальники прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину дороги.

«До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок погодних умов від енергопостачання відключено 41 населених пунктів області та 8 мікрорайонів міста Одеса. Всього 49.

Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.