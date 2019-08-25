Авіакатастрофа на Майорці: кількість загиблих зросла до семи



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Представники місцевої влади заявили, що в літаку «можливо» були громадяни Іспанії Фото: Mallorca Zeitung

На борту гелікоптера, зокрема, було німецьке подружжя з двома дітьми

За уточненими даними, у результаті зіткнення гелікоптера з малим літаком на Майорці загинуло семеро осіб.

Про це повідомляє Mallorca Zeitung.

«Семеро людей загинули при аварії», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на борту гелікоптера було німецьке подружжя з двома дітьми. Загинув також пілот. Крім того, загинули двоє людей, які були на борту літака.

Представники місцевої влади заявили, що в літаку «можливо» були громадяни Іспанії, додає DW.

Як повідомлялося, інцидент стався 25 серпня о 13:36 за місцевим часом між Інкою та Костітсом. Причини зіткнення з’ясовуються.

Спочатку повідомлялося, що п’ятеро людей, в тому числі неповнолітній, загинули в результаті зіткнення вертольота і невеликого літакав небі над Майоркою.