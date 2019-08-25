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    У світі

    Авіакатастрофа на Майорці: кількість загиблих зросла до семи

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    Представники місцевої влади заявили, що в літаку &laquo;можливо&raquo; були громадяни Іспанії - Авіакатастрофа на Майорці: кількість загиблих зросла до семи
    Представники місцевої влади заявили, що в літаку «можливо» були громадяни Іспанії
    Фото: Mallorca Zeitung

    На борту гелікоптера, зокрема, було німецьке подружжя з двома дітьми

    За уточненими даними, у результаті зіткнення гелікоптера з малим літаком на Майорці загинуло семеро осіб.

    Про це повідомляє Mallorca Zeitung.

    «Семеро людей загинули при аварії», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, на борту гелікоптера було німецьке подружжя з двома дітьми. Загинув також пілот. Крім того, загинули двоє людей, які були на борту літака.

    Представники місцевої влади заявили, що в літаку «можливо» були громадяни Іспанії, додає DW.

    Як повідомлялося, інцидент стався 25 серпня о 13:36 за місцевим часом між Інкою та Костітсом. Причини зіткнення з’ясовуються.

    Спочатку повідомлялося, що п’ятеро людей, в тому числі неповнолітній, загинули в результаті зіткнення вертольота і невеликого літакав небі над Майоркою.

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