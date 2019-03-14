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    На окупованій Луганщині в колодязі знайшли обезголовлений труп

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    На окупованій Луганщині в колодязі знайшли обезголовлений труп

    Рештки чоловіка викинули у колодязь з питною водою

    В окупованому селищі Калинове, що між Ірміним і Первомайськом на Луганщині, місцеві жителі виявили в колодязі понівечене тіло чоловіка

    Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на паблік «Свердловск - ты должен это знать».

    «Місцеві жителі знайшли в покинутому колодязі в селі Калинове труп людини. Швидше, це можна назвати рештками: голови як не бувало, правої руки немає, а на лівій руці немає кисті, ступнів обох ніг немає», - йдеться у повідомленні.

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    Раніше також повідомлялося, що на Луганщині у смітнику знайшли мертве немовля. Тіло дитини направлений на комплексну судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На підставі висновку судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.

    Крім того, вранці 14 березня у Києві знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.

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