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    На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція

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    <span>Завдання поліцейських &ndash; охорона громадського порядку в прибережній зоні</span> - На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція
    Завдання поліцейських – охорона громадського порядку в прибережній зоні

    Зараз у штаті підрозділу - 10 працівників, але він буде поповнюватися

    У Донецькій області водна поліція заступила на патрулювання узбережжя Азовського моря для забезпечення безпеки у літній період.

    Про це 3 травня повідомили в поліції Донецької області.

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    «Водна поліція заступила на патрулювання прибережних районів Донеччини у новому сезоні. З 2 травня узбережжя Азовського моря патрулює поліцейський катер. Крім того, на пляжах Маріуполя та курортних селищ будуть нести службу піші та велопатрулі зі складу туристичної поліції», - йдеться у повідомленні.

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    На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція
    На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція
    На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція

    Зазначається, що територія обслуговування водної поліції – понад 100 км берегової лінії від Маріуполя до селища Бабах-Тарама Мангушського району.

    Співробітники поліції протестувати усі системи службового транспорту та вирушили на перше чергування.

    «Як і в минулі роки, поліцейський катер буде задіяний для забезпечення публічної безпеки під час масштабного музичного фестивалю «MRPL City». Водний патруль працюватиме до листопада», - підкреслюється в повідомленні.

    У поліції також нагадали, що у Маріуполі розпочала роботу кінна поліція, яка несе службу у парковій та прибережній зоні.

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    відпочинок Донеччина Азовське море злочинність поліція
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