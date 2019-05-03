На патрулювання узбережжя Азовського моря заступила водна поліція



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Завдання поліцейських – охорона громадського порядку в прибережній зоні

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У Донецькій області водна поліція заступила на патрулювання узбережжя Азовського моря для забезпечення безпеки у літній період.

Про це 3 травня повідомили в поліції Донецької області.

«Водна поліція заступила на патрулювання прибережних районів Донеччини у новому сезоні. З 2 травня узбережжя Азовського моря патрулює поліцейський катер. Крім того, на пляжах Маріуполя та курортних селищ будуть нести службу піші та велопатрулі зі складу туристичної поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що територія обслуговування водної поліції – понад 100 км берегової лінії від Маріуполя до селища Бабах-Тарама Мангушського району.

Співробітники поліції протестувати усі системи службового транспорту та вирушили на перше чергування.

«Як і в минулі роки, поліцейський катер буде задіяний для забезпечення публічної безпеки під час масштабного музичного фестивалю «MRPL City». Водний патруль працюватиме до листопада», - підкреслюється в повідомленні.

У поліції також нагадали, що у Маріуполі розпочала роботу кінна поліція, яка несе службу у парковій та прибережній зоні.