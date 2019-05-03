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    На Київщині молодик викрадав із церков пожертви (фото)

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    Під час&nbsp;обшуку у чоловіка виявлено та вилучено крадені з церкви вироби із золота та срібла - На Київщині молодик викрадав із церков пожертви (фото)
    Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено крадені з церкви вироби із золота та срібла
    Фото: Нацполіція

    У приміщенні церкви правоохоронці затримали підозрюваного

    Напередодні до поліції Вишгородського району звернулись із заявою священнослужителі про те, що хтось викрадає пожертви прихожан. У найкоротший час з прикметами ймовірного зловмисника працівники поліції ознайомили місцевих священиків.

    Про підозрілого чоловіка у церкві повідомив до поліції настоятель храму, розташованого у селі Старі Петрівці. За вказаною адресою прибув наряд поліції охорони та група реагування патрульної поліції Вишгородського району.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області, у приміщенні церкви правоохоронці затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування, та доставили його до відділу поліції. Зловмисником виявився 37-річний киянин. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено крадені з церкви вироби із золота та срібла.

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    На Київщині молодик викрадав із церков пожертви (фото)
    На Київщині молодик викрадав із церков пожертви (фото)
    На Київщині молодик викрадав із церков пожертви (фото)

    Псевдовіруючий входив у довіру до прихожан та церковнослужителів, роздивлявся, чим можна «поживитись». Викрадав пожертву, потім її спродував незнайомим людям.

    Наразі чоловік ґрунтовно підозрюється у скоєнні трьох крадіжок. Зокрема із храму у смт Димер, куди він проник шляхом пошкодження замка.  

    За всіма фактами злочинів відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетність киянина до інших аналогічних крадіжок.  

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