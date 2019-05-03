На Подолі киянин намагався пограбувати відвідувача аптеки



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Поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні грабежу Фото: Нацполіція

Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які у подальшому передали його правоохоронцям

У Києві на проспекті Свободи зловмисник намагався заволодіти грошима відвідувача аптеки та втекти. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, поліцейські встановили, що потерпілий простягнув гроші для того, щоби розрахуватися за ліки, як ззаду до нього підійшов невідомий, висмикнув купюру та намагався втекти. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які у подальшому передали його правоохоронцям.

«Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний уродженець Києва, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів», - зазначив Іщенко.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на вулиці Ентузіастів зловмисники під погрозою пістолета відібрали у чоловіка наплічник із особистими речами та мобільний телефон.