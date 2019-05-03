На Київщині чоловік з ножем накинувся на матір своєї дитини



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Нападником виявився 45-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом Фото: Нацполіція

П'яний чоловік двічі вдарив жінку ножем по шиї

У селі Веприк Фастівського району Київщини місцевий житель в стані алкогольного сп’яніння прийшов до колишньої співмешканки з ножем у руках. У цей час жінка з 3-річною дитиною була у сусідки, де і знайшов її колишній чоловік.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, чолов’яга підійшов у притул до неї і зненацька, без жодного слова, вдарив двічі ножем по шиї. Жінка схопила дитя і заховалася від лиходія у будинку знайомих.

Небайдужі односельці викликали поліції і швидку допомогу. 40-річну жительку села Веприк доправили до лікарні з ножовим пораненням.

Працівники Фастівського відділення поліції затримали нападника біля його помешкання. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. Нещодавно він був засуджений судом за скоєння пограбування.

На місці події поліцейські у якості речового доказу вилучили кухонний ніж.

За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують причини такої агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.