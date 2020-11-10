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    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені

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    Вибухотехніки вилучили залишки предмету, який здетонував - На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    Вибухотехніки вилучили залишки предмету, який здетонував
    Фото: Нацполіція

    Попередньо слідчі відкрили справу за статтею про «нещасний випадок»

    У Волновасі Донецької області 10 листопада стався вибух невідомого вибухового пристрою на території місцевого підприємства. В результаті вибуху постраждали дві людини.

    Про це повідомляє поліція Донецької області.

    Потерпілих госпіталізували. На місці вибуху вибухотехніки вилучили залишки предмету, який здетонував.

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    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені
    На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені

    Інцидент попередньо кваліфікували за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

    До слова, на Київщині чоловік погрожував підірвати підприємство. Поліція затримала зловмисника. Ним виявився один із працівників, який у неробочий час переліз через паркан на територію підприємства, став на бочках із пальним і погрожував їх підірвати. Під час медичного обстеження з'ясувалось, що зловмисник перебував під дією канабісу та амфетаміну.

    Рааніше на Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій49-річну мешканку Луганщини викрили в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт. Поліцейські встановили, що 20 червня зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки.

    вибух Донеччина розслідування поліція
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