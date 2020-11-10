На підприємстві у Волновасі стався вибух, є поранені

Попередньо слідчі відкрили справу за статтею про «нещасний випадок»

У Волновасі Донецької області 10 листопада стався вибух невідомого вибухового пристрою на території місцевого підприємства. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Потерпілих госпіталізували. На місці вибуху вибухотехніки вилучили залишки предмету, який здетонував.

Інцидент попередньо кваліфікували за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

До слова, на Київщині чоловік погрожував підірвати підприємство. Поліція затримала зловмисника. Ним виявився один із працівників, який у неробочий час переліз через паркан на територію підприємства, став на бочках із пальним і погрожував їх підірвати. Під час медичного обстеження з'ясувалось, що зловмисник перебував під дією канабісу та амфетаміну.

Рааніше на Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій. 49-річну мешканку Луганщини викрили в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт. Поліцейські встановили, що 20 червня зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки.