На Київщині чоловік погрожував підірвати підприємство

Поліцейські Київщини затримали зловмисника, який перебував під дією наркотичних речовин

На одне з сільськогосподарських підприємств села Терезине Білоцерківського району проник чоловік і погрожував підірвати бочки з пальним. Про це повідомив до поліції охоронець підприємства, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники відділу реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Ним виявився один із працівників, який у неробочий час переліз через паркан на територію підприємства, став на бочках із пальним і погрожував їх підірвати.

В ході огляду поліцейські встановили, що на підприємстві зберігалось сім резервуарів, наповнених пальним.

Під час медичного обстеження з'ясувалось, що зловмисник перебував під дією канабісу та амфетаміну.

При поверхневому огляді поліцейські не виявили у чоловіка вибухонебезпечних чи легкозаймистих предметів.

Правоохоронці затримали чоловіка на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Нагадаємо, 4 листопада стався вибух у магазині будівельних матеріалів у Білій Церкві.