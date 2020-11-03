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    На Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій

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    На Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій - На Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій
    На Донеччині жінка встановила на подвір'ї суперниці вибуховий пристрій

    Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

    У Костянтинівському районі жінка встановила розтяжку з гранатою на подвір’ї своєї суперниці.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області

    «Поліцейські спрямували до суду обвинувальний акт відносно фігурантки, яка встановила на подвір’ї жительки Костянтинівського району розтяжку з гранатою. Внаслідок вибуху потерпілу було травмовано. Обвинувачену судитимуть за замах на вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконне поводження з бойовими припасами», - йдеться у повідомленні.

    49-річну мешканку Луганщини викрили в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт.

    Поліцейські встановили, що 20 червня зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки.

    Жінка встановила розтяжку на воротах будинку, де мешкала її суперниця з родиною. Потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух, і вона залишилася жива, проте отримала численні осколкові поранення.

    Дії підривниці загрожували життю багатьох осіб та могли спричинити інші жертви.

    Підозрюваній висунуто звинувачення у вчиненні злочинів за ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) ККУ.

    Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    вибух кримінал вбивство Донеччина село жінка
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