На полігоні у Рівненській області помер військовий



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Медики попередньо встановили, що причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність

У ніч на понеділок на Рівненському загальновійськовому полігоні помер 39-річний мобілізований з Черкаської області. Про це в середу, 4 вересня, повідомляє Сегодня з посиланням на керівника пресцентру оперативного командування Захід Анатолія Прошина.

За його словами, коли чоловікові стало зле, йому надали першу медичну допомогу, однак вона не дала позитивних результатів.

«Медики попередньо встановили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Однак остаточна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи», - йдеться в повідомленні.

Зараз йде службове розслідування, працює військова служба правопорядку спільно з поліцейськими.

Померлий перебував на Рівненському військовому полігоні від 31 серпня.

Нагадаємо, у червні 15-річний хлопець був поранений неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області.

Крім того, 21 лютого двоє військовослужбовців строкової служби отримали травми внаслідок підриву невідомого вибухового предмета на полігоні в Київській області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що 21 лютого було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів ЗСУ. Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

У грудні 2018 року на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (територія Яворівського полігону) солдат-резервіст поранив військовослужбовця під час навчань.