На польському підприємстві пояснили синьо-жовту форму українців

У компанії поінформували, що всі співробітники заводу, які не розмовляють польською, носять жовті футболки

У Польщі міжнародне підприємство Lіndab, яке зобов'язало українців носити синьо-жовту робочу форму, відкидає закиди у дискримінації за національною ознакою, але готове до широкого обговорення альтернативних рішень. [READ_MORE] Про це йдеться у відкритому листі підприємства, розташованого поблизу Варшави, інформує Посольство України в Польщі



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У компанії поінформували, що всі співробітники заводу, які не розмовляють польською, носять жовті футболки

У Польщі міжнародне підприємство Lіndab, яке зобов'язало українців носити синьо-жовту робочу форму, відкидає закиди у дискримінації за національною ознакою, але готове до широкого обговорення альтернативних рішень.

Про це йдеться у відкритому листі підприємства, розташованого поблизу Варшави, інформує Посольство України в Польщі на своїй сторінці у Facebook.

«Ми стурбовані звинуваченнями на нашу адресу, оскільки докладаємо усіх зусиль, щоб трактувати всіх працівників справедливо, рівним чином та з повагою... Lindab прагне забезпечити рівне ставлення до всіх працівників, зокрема і тих, які працюють для нашої компанії, будучи працевлаштованими зовнішніми аутсорсинговими фірмами. Дії, які могли б бути визнані як дискримінація, є неприйнятними», - підкреслюють у компанії.

Як зазначається, у кодексі поведінки підприємства визначено, що «всіх працівників слід трактувати справедливо, рівним чином та з повагою. Працівники повинні поважати походження та відмінні погляди колег, клієнтів та інших осіб, а також не повинні дискримінувати чи переслідувати будь-якого працівника або кандидата на підставі расової, статевої, релігійної, національної приналежності чи сексуальної орієнтації».

У Lіndab повідомили, що робочу форму різних кольорів для працівників введено для забезпечення ефективності та безпеки на робочому місці, а також швидкої ідентифікації працівників. Як підкреслюється, раніше проблеми з комунікацією з працівниками, які не знають польської мови, призводили до стресових ситуацій.

«Ми вирішили запровадити модель швидкого розпізнавання, якою мовою користуються окремі особи: співробітники, які не розмовляли польською, незалежно від національності, повинні були носити інші футболки», - йдеться в повідомленні.

У компанії поінформували, що з моменту впровадження нової системи всі співробітники, які не розмовляють польською, носять жовті футболки, а працівники, які можуть допомогти з перекладом - помаранчеві.

«Вибір кольорів не був продиктований прихованими підтекстом. Такі зміни допомогли подолати наявні труднощі, спричинені мовним бар'єром», - підкреслює працедавець.

При цьому додається, що синьо-жовту форму носять не лише українці, але й громадяни Білорусі чи Молдови, які також працюють в компанії.

У Lіndab повідомили, що після консультацій з юристами вони упевнені, що такі рішення не суперечать антидискримінаційним законам. Однак на підприємстві запевнили, що готові «розглянути це питання на предмет пошуку альтернативних рішень».

Відтак Lindab відкритий до співробітництва з організаціями та державними органами, готовими до діалогу з метою забезпечення гідних та безпечних умов праці для всіх своїх працівників.

Як повідомлялося, українські працівники на міжнародному підприємстві Lindab, що спеціалізується на виробництві дахів, ринв і вентиляційних труб, зобов'язані носити синьо-жовту робочу форму. Директор підприємства стверджує, що це полегшує комунікацію, натомість експерти вважають це проявом дискримінації за національною ознакою. Польський омбудсмен вирішив звернутися до місцевої інспекції праці щодо проведення перевірки на цьому підприємстві, а її результати будуть підставою для аналізу цієї справи і можливих подальших дій.