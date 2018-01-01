Сири з Польщі при перевірці виявилися фальсифікатом - Держпродспоживслужба

Імпортери, в тому числі європейські, масово збувають на українському ринку неліквід

Польські сири, імпортовані в Україну, при перевірці виявилися на 100% фальсифікатом. Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби. У відомстві скаржаться, що імпортери, в тому числі європейські, масово збувають на українському ринку неліквід. «Українці ментально сприймають імпортне як якісне. А насправді перевірені



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Імпортери, в тому числі європейські, масово збувають на українському ринку неліквід

Польські сири, імпортовані в Україну, при перевірці виявилися на 100% фальсифікатом. Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

У відомстві скаржаться, що імпортери, в тому числі європейські, масово збувають на українському ринку неліквід.

«Українці ментально сприймають імпортне як якісне. А насправді перевірені нами польські сири на 100% виявились фальсифікатом. Вся продукція у різному відсотковому складі містила жири немолочного походження. Супровідної документації немає: ні паспорту якості, ні митної декларації, ні транспортної накладної. Все це контрабанда. Чому продукція незаконно потрапляє на наш ринок, це вже питання до служби безпеки», - заявив Максим Гончар, голова правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра».

Серед української продукції фальсифікату виявили майже 50%, щороку його стає все більше, додав Гончар.

З квітня виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження. Таку можливість державні органи отримають з початком дії закону № 2042-VIII «Державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин».

Нині ж на перевірки бізнесу накладений мораторій. Можливість перевірити підприємство з’являється, коли продукція зашкодила споживачу. Таку перевірку має погодити Мінекономіки, Мінагрополітики та центральна регуляторна служба. На практиці від скарги до фактичного візиту інспекторів на виробництво проходить 5 місяців.