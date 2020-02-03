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    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів

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    <span>У&nbsp;Кременчуці та&nbsp;Полтаві правоохоронці викрили мережу грального бізнесу</span> - На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів
    У Кременчуці та Полтаві правоохоронці викрили мережу грального бізнесу
    Фото: Нацполіція

    Гральні заклади працювали через клуби спортивного покеру Carre

    Правоохоронці викрили мережу незаконних гральних закладів. У ході обшуків вилучили шість покерних столів та гральні фішки на суму 5 млн грн.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

    В поліції розповіли, що мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під «прикриттям» клубу спортивного покеру. Поліція підозрює, що у групу входило 5 осіб — організатор та адміністратори. Гральні заклади працювали через клуби спортивного покеру Carre — у приміщеннях цих клубів і проводилися ігри.

    Злочинну діяльність припинили працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів
    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів
    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів
    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів
    На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів

    Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, більше 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку.

    Полтава Полтавщина поліція азартні ігри
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