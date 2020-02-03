На Полтавщині викрили мережу підпільних покерних клубів



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У Кременчуці та Полтаві правоохоронці викрили мережу грального бізнесу Фото: Нацполіція

Гральні заклади працювали через клуби спортивного покеру Carre

Правоохоронці викрили мережу незаконних гральних закладів. У ході обшуків вилучили шість покерних столів та гральні фішки на суму 5 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

В поліції розповіли, що мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під «прикриттям» клубу спортивного покеру. Поліція підозрює, що у групу входило 5 осіб — організатор та адміністратори. Гральні заклади працювали через клуби спортивного покеру Carre — у приміщеннях цих клубів і проводилися ігри.

Злочинну діяльність припинили працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, більше 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку.