У центрі Маріуполя правоохоронці знайшли ящик з боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У знайденому ящику правоохоронці виявили два нерозпакованих цинки з патронами калібру 12.7

У центрі Маріуполя було знайдено 60 кулеметних набоїв в зруйнованій будівлі міста. Наразі поліцейські встановлюють власника боєприпасів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

До відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що в зруйнованій трансформаторній станції в Центральному районі міста він знайшов ящик, у якому, на його думку, знаходяться боєприпаси.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

У знайденому ящику правоохоронці виявили два нерозпакованих цинки з патронами калібру 12.7. Боєприпаси було направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Поліція Донеччини застерігає громадян від необережного поводження з підозрілими предметами. У разі їх виявлення слід негайно повідомляти на лінію «102», адже будь-яке зволікання або необережні дії можуть призвести до поранення або смерті.

До слова, на вулиці Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили із кишені куртки пасажира предмет, схожий гранату РГД-5, та запал до неї.