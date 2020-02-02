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    У центрі Маріуполя правоохоронці знайшли ящик з боєприпасами

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    У центрі Маріуполя правоохоронці знайшли ящик з боєприпасами

    У знайденому ящику правоохоронці виявили два нерозпакованих цинки з патронами калібру 12.7

    У центрі Маріуполя було знайдено 60 кулеметних набоїв в зруйнованій будівлі міста. Наразі поліцейські встановлюють власника боєприпасів.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

    До відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що в зруйнованій трансформаторній станції в Центральному районі міста він знайшов ящик, у якому, на його думку, знаходяться боєприпаси.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

    У знайденому ящику правоохоронці виявили два нерозпакованих цинки з патронами калібру 12.7. Боєприпаси було направлено на експертизу.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

    Поліція Донеччини застерігає громадян від необережного поводження з підозрілими предметами. У разі їх виявлення слід негайно повідомляти на лінію «102», адже будь-яке зволікання або необережні дії можуть призвести до поранення або смерті.

    До слова, на вулиці Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили із кишені куртки пасажира предмет, схожий гранату РГД-5, та запал до неї.

    Донеччина боєприпаси поліція
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