Україна закликає зібрати позачергове засідання Контактної групи

Під час засідання планується обговорити розблокування роботи КПВВ

Україна звернулась до РФ з пропозицією скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Темами засідання пропонують розблокування роботи КПВВ та обмін особами, що утримуються.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

Українська сторона сподівається на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив нормандських домовленостей.

«Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань», - йдеться в заяві.

Глава Української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.