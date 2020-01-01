На Прикарпатті четверо людей отруїлися чадним газом
Стан потерпілих середньої важкості
До Снятинської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано жителів чотирьох мешканців Снятина.
Про це повідомили в Управлінія з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Потерпілі 1969, 1973, 1997 і 2006 років народження.
Стан потерпілих середньої важкості.
Раніше, 7 грудня, Львівській області в селі Верхнє Синьовидне внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.