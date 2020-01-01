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    На Прикарпатті четверо людей отруїлися чадним газом

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    На Прикарпатті четверо людей отруїлися чадним газом

    Стан потерпілих середньої важкості

    До Снятинської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано жителів чотирьох мешканців Снятина.

    Про це повідомили в Управлінія з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

    Потерпілі 1969, 1973, 1997 і 2006 років народження. 

    Стан потерпілих середньої важкості.

    Раніше, 7 грудня, Львівській області в селі Верхнє Синьовидне внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.

    отруєння Івано-Франківщина
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