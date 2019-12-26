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    У світі

    У Франції понад два десятки людей отруїлися чадним газом у церкві

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    Всі, хто знаходилися в церкві, були терміново евакуйовані - У Франції понад два десятки людей отруїлися чадним газом у церкві
    Всі, хто знаходилися в церкві, були терміново евакуйовані

    Первинна медична допомога була надана 72 людям, серед яких були діти і люди похилого віку

    У Франції в місті Карлепон 21 людина була госпіталізована через отруєння чадним газом під час різдвяної служби.

    Про це повідомили агентство France Info і видання Le Soir з посиланням на дані пожежно-рятувальної служби району в середу, 25 грудня.

    Відзначається, що в храмі перебували до 200 чоловік. Під час служби деякі з них відчули сильний головний біль. На місце події за викликами терміново прибули чотири десятки пожежних, рятувальників і група жандармів. Пожежні провели заміри повітря в приміщенні - вони показали підвищений вміст чадного газу.

    Всі, хто знаходилися в церкві, були терміново евакуйовані. Первинна медична допомога була надана 72 людям, серед яких були діти і люди похилого віку.

    У госпіталь найближчого великого міста Компьєнь були доставлені 19 постраждалих у стані середньої тяжкості. Ще двоє у важкому стані направлені в інші медичні установи. Один з них доставлений вертольотом у госпіталь столиці регіону Лілль, інший - у госпіталь міста Гарш.

    Встановлюються причини, за якими газ з'явився у приміщенні церкви. З'ясовується стан котельні будівлі. Мер міста розпорядився закрити доступ у будівлю храму.

    Раніше, 7 грудня, Львівській області в селі Верхнє Синьовидне внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.

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