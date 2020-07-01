Італія поки не відкриватиме кордони для третіх країн



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Італія лишає кордони закритими для третіх країн попри рішення ЄС

Влада Італії побоюється, що відкриття кордонів викличе новий сплеск заражень

Італія не буде скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих «безпечних» країн, узгодженого Радою ЄС.

Про це повідомляє The Local.

Протягом декількох годин після оголошення ЄС італійська влада заявила, що зберігається і заборона на поїздки, і правила карантину для мандрівників, що прибувають з-за меж Союзу.

«Глобальна ситуація залишається дуже складною», - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Італія найбільше постраждала від вірусу з європейських країн, але зараз кількість нових випадків і смертей продовжує неухильно знижуватися.

Влада побоюється, що відкриття зовнішніх кордонів тепер «викличе новий ланцюг зараження».

«З цієї причини Італія дотримується обов'язкового правила карантину для всіх, хто прибуває з країни, що не входить в ЄС, навіть якщо вони пройшли через іншу внутрішню шенгенську країну», - йдеться в повідомленні уряду.

Італія дозволила вільне пересування з країнами ЄС і країнами Шенгенської зони, включаючи Велику Британію, з 3 червня. Це рішення не зміниться, підтвердив Сперанца.

Уряд також розглядає можливість запровадження поліцейських перевірок, крім перевірок на кордонах, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС, і тоді їм доведеться залишатися в карантині протягом двох тижнів.

До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

Також 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.