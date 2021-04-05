На Прикарпатті з кар'єру пливуть соляні річки. Чим це загрожує (фото)

Ці соляні річки демонструють, що дамби кар’єра і його хвостосховищ не утримують розсоли

У випадку прориву розсоли потраплять у Лімницю та Дністер, спричинивши екологічне лихо міжнародного масштабу

У місті Калуші Івано-Франківської області випливають розсоли з Домбровського кар’єру, де зберігаються мільйони кубічних метрів відходів колишніх калійного й магнієвого виробництв. Застигаючи вони утворюють моторошні, мертві соляні річки. Відповідні знімки опублікував на своїй Facebook-сторінці гірський рятувальник Василь Фіцак.

Ці соляні річки демонструють, що дамби кар’єру і його хвостосховищ не утримують розсоли, протягом десятків років вони просочуються в грунтові води й засолюють територію. Якщо вони потраплять у найближчу річку Лімницю, а потім у Дністер, це може викликати екологічне лихо міжнародного масштабу.

Як повідомив виданню «Курс» заступник директора НДІ «Галургії» Юрій Садовий, на місці витоку з кар’єру розсолів утворюється мирабіліт – десятиводний сульфат натрію (Na2SO4 10H2O), який застигає при температурі +8 і нижче.

«Цей мінерал відкладається на бортах хвостосховища і відвалів кар’єру із розсолів, які постійно круглорічно витікають у довкілля, починаючи із осені, коли настають середньодобові температури близько 0 градусів. Але з розсолів відкладається тільки дуже невеличка частина цього сульфату натрію, і тільки в холодну пору року. Решта разом із іншими солями – хлоридами і сульфатами натрію, калію, магнію – проникає у водоносний горизонт і річки Сівка та Кропивник. Так триває понад 50 років. Уже винесено в довкілля мільйони тонн солей. І буде винесено все до останнього грама», – прокоментував Садовий.

Нагадаємо, весняні паводки в Україні щороку наповнюють українські річки тоннами пластикового сміття – вода змиває з берегів усе те, що люди залишали там протягом року. На Закарпатті проблема засміченості річок досягає розмірів екологічної катастрофи, яка загрожує також і європейським країнам.