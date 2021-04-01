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    В Україні почалися «сміттєві» паводки. Проблема набула міжнародних масштабів

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    Під час весняних паводків до українських річок потрапляють десятки тонн сміття - В Україні почалися «сміттєві» паводки. Проблема набула міжнародних масштабів
    Під час весняних паводків до українських річок потрапляють десятки тонн сміття
    Фото: «Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса»

    Забруднення річок сміттям – одна із серйозних екологічних проблем України

    Весняні паводки в Україні щороку наповнюють українські річки тоннами пластикового сміття – вода змиває з берегів усе те, що люди залишали там протягом року.

    У Києві вже почався сміттєвий паводок. Як тільки на столичних водоймах зійшов лід, біля берегів утворилося безліч дрейфуючих плям пластикового сміття. Коли паводок спадає, то дніпровські острови, навіть у межах Києва, залишаються повністю вкритими шаром пластикових та скляних пляшок.

    На Закарпатті проблема засміченості річок досягає розмірів екологічної катастрофи, яка загрожує також і європейським країнам. Так минулого тижня влада Угорщини заявила, що з української частини річки Тиси до них потрапляють тонни сміття.

    На запит журналістів «Радіо Свобода», посол Угорщини Іштван Ійдярто розповів, що лише за останні два місяці в угорській Тисі виявили півтори тисячі кубометрів сміття – таку кількість раніше фіксували протягом цілого року.

    «Із тієї ж причини минулого року виник міжнародний скандал. Влада Угорщини офіційно звернулася з протестом проти багатотисячного сміттєвого «вантажу», який потрапляє в Євросоюз з українських річок», – про це написав на своїй сторінці в Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

    На його думку, забруднення річок сміттям – одна із серйозних екологічних проблем України. Для її вирішення необхідно:

    • Налагодити систему збирання сміття на узбережжі річок;
    • Забезпечити механізм вивезення сміття із сільської місцевості;
    • Розробити та втілити в життя інформаційну кампанію щодо недопущення викидання сміття в річках;
    • Посилити відповідальність за засмічення річок;
    • Залучати інвесторів та будувати сучасні сміттєпереробні підприємства.

    Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

    Ліси займають майже 16 % територій країни. Однак через зміну клімату, посухи та поривчасті вітри все частіше виникають лісові пожежі. За даними міністерства, лише торік в Україні 2,5 тисячі пожеж знищили 75 тисяч гектарів лісу, це як 105 тисяч футбольних полів разом. Найбільше шкоди завдали масштабні пожежі у Житомирській, Луганській та Харківській областях.

    Теги: екологія вода сміття скандал влада
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