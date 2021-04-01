В Україні почалися «сміттєві» паводки. Проблема набула міжнародних масштабів

Під час весняних паводків до українських річок потрапляють десятки тонн сміття

Під час весняних паводків до українських річок потрапляють десятки тонн сміття

Під час весняних паводків до українських річок потрапляють десятки тонн сміття

Забруднення річок сміттям – одна із серйозних екологічних проблем України

Весняні паводки в Україні щороку наповнюють українські річки тоннами пластикового сміття – вода змиває з берегів усе те, що люди залишали там протягом року.

У Києві вже почався сміттєвий паводок. Як тільки на столичних водоймах зійшов лід, біля берегів утворилося безліч дрейфуючих плям пластикового сміття. Коли паводок спадає, то дніпровські острови, навіть у межах Києва, залишаються повністю вкритими шаром пластикових та скляних пляшок.

На Закарпатті проблема засміченості річок досягає розмірів екологічної катастрофи, яка загрожує також і європейським країнам. Так минулого тижня влада Угорщини заявила, що з української частини річки Тиси до них потрапляють тонни сміття.

На запит журналістів «Радіо Свобода», посол Угорщини Іштван Ійдярто розповів, що лише за останні два місяці в угорській Тисі виявили півтори тисячі кубометрів сміття – таку кількість раніше фіксували протягом цілого року.

«Із тієї ж причини минулого року виник міжнародний скандал. Влада Угорщини офіційно звернулася з протестом проти багатотисячного сміттєвого «вантажу», який потрапляє в Євросоюз з українських річок», – про це написав на своїй сторінці в Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

На його думку, забруднення річок сміттям – одна із серйозних екологічних проблем України. Для її вирішення необхідно:

Налагодити систему збирання сміття на узбережжі річок;

Забезпечити механізм вивезення сміття із сільської місцевості;

Розробити та втілити в життя інформаційну кампанію щодо недопущення викидання сміття в річках;

Посилити відповідальність за засмічення річок;

Залучати інвесторів та будувати сучасні сміттєпереробні підприємства.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

Ліси займають майже 16 % територій країни. Однак через зміну клімату, посухи та поривчасті вітри все частіше виникають лісові пожежі. За даними міністерства, лише торік в Україні 2,5 тисячі пожеж знищили 75 тисяч гектарів лісу, це як 105 тисяч футбольних полів разом. Найбільше шкоди завдали масштабні пожежі у Житомирській, Луганській та Харківській областях.