У Флориді через витік хімікатів оголосили надзвичайний стан
Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив
Жителям відправили текстове повідомлення з вимогою негайно покинути домівки
У Флориді оголошено надзвичайний стан після витоку з великого ставка токсичних стічних вод у затоці Тампа.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.
Було наказано евакуювати понад 300 будинків у цьому районі, автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт було перекрито.
На території колишнього фосфатного підприємства розташовані кілька резервуарів з небезпечними хімікатами. Якщо у водосховищі утворюється протікання, в затоку Трампа може потрапити близько 3,6 мільйона кубометрів токсичних відходів.
Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.
Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/BWyrSupNkl pic.twitter.com/G4xmCQUIv4— ABC News (@ABC) April 4, 2021
Спроби усунути витік пізно ввечері в п’ятницю, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, не увінчалися успіхом.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан у суботу.
Адміністратор округу Ламантен Скотт Хоупс заявив на пресконференції, що є побоювання, що отруєна вода може затопити область, яка в основному є сільськогосподарською.
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