У Флориді через витік хімікатів оголосили надзвичайний стан

У Флориді оголошено надзвичайний стан після витоку з великого ставка токсичних стічних вод у затоці Тампа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Було наказано евакуювати понад 300 будинків у цьому районі, автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт було перекрито.

На території колишнього фосфатного підприємства розташовані кілька резервуарів з небезпечними хімікатами. Якщо у водосховищі утворюється протікання, в затоку Трампа може потрапити близько 3,6 мільйона кубометрів токсичних відходів.

Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/BWyrSupNkl pic.twitter.com/G4xmCQUIv4