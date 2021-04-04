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    У Флориді через витік хімікатів оголосили надзвичайний стан

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    Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив - У Флориді через витік хімікатів оголосили надзвичайний стан

    Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив

    Жителям відправили текстове повідомлення з вимогою негайно покинути домівки

    У Флориді оголошено надзвичайний стан після витоку з великого ставка токсичних стічних вод у затоці Тампа.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

    Було наказано евакуювати понад 300 будинків у цьому районі, автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт було перекрито.

    1617528309-714.

    На території колишнього фосфатного підприємства розташовані кілька резервуарів з небезпечними хімікатами. Якщо у водосховищі утворюється протікання, в затоку Трампа може потрапити близько 3,6 мільйона кубометрів токсичних відходів.

    Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться у купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.

    Спроби усунути витік пізно ввечері в п’ятницю, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, не увінчалися успіхом.

    Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан у суботу.

    Адміністратор округу Ламантен Скотт Хоупс заявив на пресконференції, що є побоювання, що отруєна вода може затопити область, яка в основному є сільськогосподарською.

    Нагадаємо, жителі Миколаївщини протестують проти планів компанії Bunge побудувати відстійник для фур.

    Теги: екологія США вода надзвичайний стан Флорида
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