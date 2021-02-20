  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    На Прикарпатті розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах</p> - На Прикарпатті розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим

    Найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах

    На території працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі

    На Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

    Про це йдеться у протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого, – повідомляє Укрінформ.

    «Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби Covid-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я», – йдеться у протоколі засідання позачергової регіональної комісії ТЕБ і НС.

    Тут зазначено, що на території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану «Лелеч» та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

    3_38

    Відомо, що найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6295 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

    За минулу добу було госпіталізовано 2225 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 4539 осіб.

    Читайте також:
    Епідеміолог Катерина Сояк: Країна не має обладнання, щоб провести вакцинацію Pfizer-Biontech
    Теги: хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies