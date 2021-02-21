Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців

В Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости через зростання захворюваності на коронавірус

Додаткові противірусні обмеження у місті вводяться з понеділка

Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення ввести на території міста режим жорсткого карантину через спалах захворюваності на Covid-19 у місті. Попередньо нові обмеження триватимуть тиждень, повідомлє «ПроЗахід».

За даними видання, відповідне рішення ухвалили на засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за участі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка і міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Під час карантину діятимуть наступні обмеження:

З 22 до 28 лютого закладам громадського харчування можна буде працювати лише на виніс.

Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.

Забороняється проведення культурних та релігійних заходів.

Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Залишається без змін робота таких установ та закладів:

Школи для дітей 1-4 класу, дитячі садочки працюють у звичному режимі. Звісно, за бажанням батьків, діти можуть лишатися дома і вчитися дистанційно.

Транспорт працює так, як і працював.

Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.