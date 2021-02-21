Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців
Додаткові противірусні обмеження у місті вводяться з понеділка
Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення ввести на території міста режим жорсткого карантину через спалах захворюваності на Covid-19 у місті. Попередньо нові обмеження триватимуть тиждень, повідомлє «ПроЗахід».
За даними видання, відповідне рішення ухвалили на засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за участі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка і міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Під час карантину діятимуть наступні обмеження:
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З 22 до 28 лютого закладам громадського харчування можна буде працювати лише на виніс.
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Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
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Забороняється проведення культурних та релігійних заходів.
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Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.
Залишається без змін робота таких установ та закладів:
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Школи для дітей 1-4 класу, дитячі садочки працюють у звичному режимі. Звісно, за бажанням батьків, діти можуть лишатися дома і вчитися дистанційно.
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Транспорт працює так, як і працював.
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Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.
Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.
Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.
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