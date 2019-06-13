На прийомі у Києві на честь Дня Росії російський дипломат заявив про «піке» у відносинах з Україною



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Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Олексій Лукашик

«В піке» російсько-українські відносини, за словами тимчасового повіреного у справах РФ в Україні Олексія Лукашика, опинилися «внаслідок відомих всім подій»

Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Олексій Лукашик на прийомі з нагоди Дня Росії заявив, що сподівається на вихід українсько-російських відносин «з піке».

«У частині врегулювання збройного конфлікту в Донбасі ми виходимо з твердого розуміння, що він перебуває у площині суворого виконання Мінських домовленостей, альтернативи яким немає. Готові до продовження діалогу щодо модальностей їх імплементації в рамках Контактної групи і в «нормандському форматі». Мабуть, настав час подумати і про виведення російсько-українських відносин з піке, в якому вони опинилися внаслідок відомих всім подій. Ми сподіваємося, що нові чинники, які з’являються останнім часом на українському внутрішньополітичному полі сприятимуть руху в цьому напрямку», - заявив Лукашик, якого цитує пресслужба посольства РФ в Україні.

Зазначається, що державний прийом з нагоди Дня Росії, який був організований в Києві, відвідали представники дипломатичного корпусу, ділових кіл, наукової і творчої інтелігенції, ветерани, члени громадських організацій.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на «стан відносин з українськими елітами».