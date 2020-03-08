В Чехії закликали заборонити італійцям подорожувати Європою



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Прем’єрміністр Чехії Андрей Бабіш закликав Італію заборонити своїм громадянам подорожувати Європою

У Чехії наразі підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом

Прем’єрміністр Чехії Андрей Бабіш закликав Італію заборонити своїм громадянам подорожувати Європою через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

«Італії слід заборонити своїм громадянам їздити в інші країни Європи», – сказав Бабіш по чеському телебаченню в неділю, 8 березня.

У Чехії наразі підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом. Більшість інфікованих – особи, або повернулися з Італії, або контактували з тими, хто відвідав цю країну.

Тим часом уряд Італії на тлі поширення SARS-CoV-2 готує серйозні обмеження на пересування в цілому ряді областей, в тому числі в Ломбардії, Венето, Емілії-Романьї і П’ємонті. В’їзд в ці області і виїзд з них буде можливий лише «по серйозних і невідкладних причинах», в тому числі по роботі або за сімейними обставинами.

Там же будуть закриті всі навчальні заклади, музеї, лижні траси, басейни, тренажерні зали, соціальні і культурні центри, бари і ресторани.

ЗМІ зазначає, що в Італії за добу виявили 778 нових хворих. Всього в країні на Covid-19 захворіли 3858 осіб.

Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

До слова, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.

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