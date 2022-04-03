Звірства окупантів у Бучі шокували міністерку закордонних справ Великої Британії

Ліз Трасс заявила, що окупантів притягнуть до відповідальності

Ліз Трасс заявила, що Велика Британія підтримає розслідування військових злочинів

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Про це вона написала у Twitter.

«Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – написала Трасс.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що зібрала докази військових злочинів у місті Буча під Києвом, де у суботу було виявлено трупи людей у цивільному одязі.

Зокрема, правозахисники опитали жінку, яка була свідком того, як російські військові оточили групу з п'ятьох чоловіків та вбили одного з них пострілом у потилицю.

Як повідомлялося, у Бучі в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.

Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

За даними Міноборони, станом на вечір 2 квітня вся Київська область звільнена від російських окупантів.