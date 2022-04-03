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    Звірства окупантів у Бучі шокували міністерку закордонних справ Великої Британії

    Ліз Трасс заявила, що окупантів притягнуть до відповідальності - Звірства окупантів у Бучі шокували міністерку закордонних справ Великої Британії
    Ліз Трасс заявила, що окупантів притягнуть до відповідальності
    фото з відкритих джерел

    Ліз Трасс заявила, що Велика Британія підтримає розслідування військових злочинів

    Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Про це вона написала у Twitter.

    «Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – написала Трасс.

    Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що зібрала докази військових злочинів у місті Буча під Києвом, де у суботу було виявлено трупи людей у цивільному одязі.

    Зокрема, правозахисники опитали жінку, яка була свідком того, як російські військові оточили групу з п'ятьох чоловіків та вбили одного з них пострілом у потилицю.

    Як повідомлялося, у Бучі в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.

    Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

    За даними Міноборони, станом на вечір 2 квітня вся Київська область звільнена від російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти правозахисники Міноборони війна військові Буча Велика Британія розслідування Україна Twitter окупація #stoprussia
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    Звірства окупантів у Бучі шокували міністерку закордонних справ Великої Британії