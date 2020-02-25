На Рівненщині багатодітна сім'я отруїлась чадним газом: постраждали 10 дітей і їхня вагітна мати



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Після надання медичної допомоги життю матері і дітей нічого не загрожує Скріншот з відео ТСН

З’ясувалося, що утворення чадного газу сталося через неправильне під’єднання газового котла.

У селі Малушка (Рівненська область) в житловому будинку внаслідок несправності газового котла з ознаками отруєння чадним газом, в стані середньої важкості госпіталізована багатодітна сім'я, серед яких 10 дітей та їхні вагітна мати. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також на сайті поліції повідомляється про відкриття кримінального провадження за фактом отруєння чадним газом десятьох дітей у Березнівському районі Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що о четвертій ранку діти розбудили батька через утруднене дихання і кашель. 33-річну вагітну дружину та десятьох дітей чоловік терміново доставив до лікарні. Після надання медичної допомоги їхньому життю нічого не загрожує.

З’ясувалося, що утворення чадного газу сталося через неправильне під’єднання газового котла. За попередніми результатами обстеження, ефект зворотної тяги також спричинив сильний вітер.

«Слідчі Березнівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)», - йдеться у повідомленні.