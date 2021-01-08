На Рівненщині п'яний чоловік стріляв у відвідувачів кафе. Є загиблий

У місті Дубно Рівненської області біля розважального закладу місцевий житель влаштував стрілянину з автомата. Загинув 23-річний хлопець, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У розважальному закладі міста Дубно цієї ночі відпочивало кілька компаній. Близько другої години 34-річний місцевий житель, перебуваючи в стані сп’яніння, почав поводити себе неадекватно та агресивно, чіпляючись до інших відпочивальників. Як наслідок, між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка.

Отримавши незначні тілесні ушкодження, чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто «Toyota Land Cruiser» та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного парубка.

Зловмисник продовжував стріляти. На щастя, орієнтовно 25 осіб, які перебували біля закладу, встигли втекти, тож ніхто більше не постраждав. Зі слів очевидців події, зброя була схожа на автомат Калашникова.

Після цього дубенчанин почав утікати на своєму позашляховику, протаранивши одну з автівок, що була припаркована біля закладу, а потім – в’їхав у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік.

Місцезнаходження зброї встановлюється. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на територію місцевого відділу поліції.

За фактом умисного вбивства слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводять слідчі та розшукові заходу щодо місця знаходження зловмисника.

Нанадаємо, в Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.