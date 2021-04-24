На Рівненщині п’яна жінка побила поліцейську пляшкою

За напад на поліцейську жительці Вараша загрожує п’ять років за ґратами

Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тріщину кістки лобної ділянки та численні забої

Тілесні ушкодження 47-річна поліцейська отримала від нетверезої жительки Вараша на Рівненщині. Поліцейську госпіталізували, а зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що дільнична перебувала на службі та за зверненням місцевих жителів йшла саме до заявника у мікрорайоні Будівельників. Лайку та погрози на свою адресу вона почула від нетверезої 30-річної місцевої жительки, яка сиділа на лавці.

Поліцейська зробила їй зауваження та попередила, що це є порушення. Жінка, яка за зовнішніми ознаками була в стані алкогольного сп’яніння, натомість лаялася, тож поліцейська повідомила про конфлікт. На 102. Коли це почула порушниця, вона накинулася на дільничну, шарпала її за формений одяг, а потому вдарила по голові скляною пляшкою.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції, які приїхали на виклик, затримали правопорушницю та доставили до Вараського районного відділу.

Потерпілу госпіталізували. Медики діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тріщину кістки лобної ділянки та численні забої.

За фактом заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відкрито кримінальне провадження.

Жительку Вараша затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене нападниці загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

У поліції зазначили, що жінка зловживає алкогольними напоями та вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських: за вчинення домашнього насильства вона перебуває на обліку.