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    На Рівненщині п’яна жінка побила поліцейську пляшкою

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    За напад на поліцейську жительці Вараша загрожує п&rsquo;ять років за ґратами - На Рівненщині п’яна жінка побила поліцейську пляшкою
    За напад на поліцейську жительці Вараша загрожує п’ять років за ґратами
    Фото: Нацполіція

    Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тріщину кістки лобної ділянки та численні забої

    Тілесні ушкодження 47-річна поліцейська отримала від нетверезої жительки Вараша на Рівненщині. Поліцейську госпіталізували, а зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Слідчо-оперативна група встановила, що дільнична перебувала на службі та за зверненням місцевих жителів йшла саме до заявника у мікрорайоні Будівельників. Лайку та погрози на свою адресу вона почула від нетверезої 30-річної місцевої жительки, яка сиділа на лавці.

    Поліцейська зробила їй зауваження та попередила, що це є порушення. Жінка, яка за зовнішніми ознаками була в стані алкогольного сп’яніння, натомість лаялася, тож поліцейська повідомила про конфлікт. На 102. Коли це почула порушниця, вона накинулася на дільничну, шарпала її за формений одяг, а потому вдарила по голові скляною пляшкою.

    Поліцейські сектору реагування патрульної поліції, які приїхали на виклик, затримали правопорушницю та доставили до Вараського районного відділу.

    Потерпілу госпіталізували. Медики діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тріщину кістки лобної ділянки та численні забої.

    За фактом заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відкрито кримінальне провадження.

    Жительку Вараша затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене нападниці загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

    У поліції зазначили, що жінка зловживає алкогольними напоями та вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських: за вчинення домашнього насильства вона перебуває на обліку.

    Теги: кримінал Рівненщина жінка
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