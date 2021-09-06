Янукович подав апеляційну скаргу на вирок суду у справі про окупацію Криму

Захисник Януковича поскаржився, що його клієнт раніше був позбавлений можливості використати своє право на апеляційне оскарження вироку

Президент-втікач Віктор Янукович, якого суд визнав державним зрадником, подав апеляційну скаргу на рішення Оболонського районного суду від 24 січня 2019 року у справі про втрату Криму. Як заявив адвокат АО Aver lex Віталій Сердюк, який представляє інтереси Януковича, касаційне провадження не може бути продовжено, оскільки не пройдена стадія апеляції.

«Віктор Янукович подав апеляційну скаргу на рішення Оболонського районного суду від 24.01.2019 у справі про втрату Криму. Раніше четвертий президент був позбавлений можливості використати своє право на апеляційне оскарження вироку, оскільки Оболонський суд не вручив йому його текст і не ознайомив з ним у належному, передбаченому законодавством, порядку, що також підтверджується і листом Міністерства юстиції України від 21.04.2021. Крім того, даний суд понад два роки ігнорує всі вимоги Віктора Януковича надати йому рішення Оболонського суду від 24 січня 2019 року, чим заблокував можливість подати апеляцію», – розповів Сердюк.

За словами адвоката, апеляційна скарга Януковича має бути передана Оболонським райсудом Києва до Київського апеляційного суду разом з матеріалами справи для початку відповідного розгляду. Самі ж матеріали справи, що знаходяться у Верховному суді, за запитом Оболонського райсуду мають бути повернуті на стадію апеляції. Захисник Януковича каже, що суд «навмисно ігнорує дані процедури та замовчує наявність у себе скарги четвертого президента».

«Оболонський суд, виходячи з зайнятої ним позиції, робить все для того, щоб наш Клієнт не реалізував своє право на апеляційне оскарження і для того, щоб рішення Оболонського суду не було переглянуте, – сказав Сердюк. – Відповідно, касаційний розгляд - процес Верховного суду – має бути зупинений до винесення рішення Київським апеляційним судом за скаргою Віктора Януковича, а матеріали справи Верховним судом мають бути повернуті до Оболонського районного суду».

До слова, нещодавно колишній генпрокурор та ексміністр МВС Юрій Луценко розказав, як Янукович на «кубику» і з шансоном возив його в Межигір'я.