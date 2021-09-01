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    Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію

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    Чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту - Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію
    Чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту
    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі

    У місті Здолбунів, що у Рівненській області, правоохоронці спіймали чоловіка на крадіжці мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення лікарні. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Як встановили правоохоронці, крадієм виявився 32-річний місцевий житель, який неодноразово раніше вчиняв подібні злочини.

    Так, близько 4 години ранку, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби. Після чого чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту, а «зароблені» кошти витратив на власні потреби.

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    Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію
    Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно), а викрадене майно вилучили.

    Тепер, відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Теги: пограбування лікарня Рівненщина поліція
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    Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію