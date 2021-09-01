Житель Рівненщини вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію

Чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі

У місті Здолбунів, що у Рівненській області, правоохоронці спіймали чоловіка на крадіжці мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення лікарні. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Як встановили правоохоронці, крадієм виявився 32-річний місцевий житель, який неодноразово раніше вчиняв подібні злочини.

Так, близько 4 години ранку, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби. Після чого чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту, а «зароблені» кошти витратив на власні потреби.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно), а викрадене майно вилучили.

Тепер, відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.