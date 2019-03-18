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    Суспільство

    В Україні з початку року від кору померли 11 українців

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    У Львівській області рівень захворюваності на кір зменшився і вона втратила лідерство серед інших областей - В Україні з початку року від кору померли 11 українців
    У Львівській області рівень захворюваності на кір зменшився і вона втратила лідерство серед інших областей

    Протягом 11-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 146 людей, серед них - 1 102 дитини

    В Україні з початку року на кір захворіли 30 794 людини, з них 11 померли. Про це повідомляє МОЗ.

    «У період із 28 грудня 2018 р. до 14 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 30 794 людини — 13 825 дорослих і 16 969 дітей. Одинадцять осіб померли. Протягом 11-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 146 людей — 1 044 дорослих та 1 102 дитини», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що Львівська область вперше втратила своє лідерство щодо показників захворюваності на кір.

    «З 1 лютого рівень захворюваності в області щотижня зменшується в середньому на 10%. У Вінницькій області за 11-й тиждень зареєстрували майже у 2 рази менше нових випадків кору, ніж за попередній. Саме в цих двох областях тривають спецоперації, щоби підвищити рівень охоплення щепленнями і зупинити поширення кору», - зазначили у МОЗ.

    Нагадаємо, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір. За перші два місяці 2019 року в Україні інфіковано понад 24 тисячі людей. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вказує, що причиною цього є, зокрема «антивакцинувальна кампанія», через що люди відмовляються від щеплень проти хвороб, «яким можна запобігти і які є потенційно смертельними».

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