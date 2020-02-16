На Рівненщині викрили підпільне казино



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Вилучено 17 системних блоків комп’ютерів, 13 моніторів, 7 мобільних телефонів, грошові кошти в сумі понад 22 тис. грн, «чорнову» документацію

У Рівненській області правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу, який надавав послуги азартних ігор.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

«Рівненська місцева прокуратура спільно з УСБУ в Рівненській області, поліції, викрили та припинили діяльність підпільного грального закладу, який надавав послуги азартних ігор у місті Рівне», - йдеться в повідомленні.

В межах кримінального провадження здійснено обшук в приміщенні грального закладу, доступ до якого надавався для окремого кола осіб.

За результатами проведених слідчих дій, вилучено 17 системних блоків комп’ютерів, 13 моніторів, 7 мобільних телефонів, грошові кошти в сумі понад 22 тис. грн, «чорнову» документацію тощо.

Крім того, правоохоронцями встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України двох виконавців, причетних до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України.

Досудове розслідування триває.