На Рівненщині викрили підпільне казино
Вилучено 17 системних блоків комп’ютерів, 13 моніторів, 7 мобільних телефонів, грошові кошти в сумі понад 22 тис. грн, «чорнову» документацію
У Рівненській області правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу, який надавав послуги азартних ігор.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
«Рівненська місцева прокуратура спільно з УСБУ в Рівненській області, поліції, викрили та припинили діяльність підпільного грального закладу, який надавав послуги азартних ігор у місті Рівне», - йдеться в повідомленні.
В межах кримінального провадження здійснено обшук в приміщенні грального закладу, доступ до якого надавався для окремого кола осіб.
За результатами проведених слідчих дій, вилучено 17 системних блоків комп’ютерів, 13 моніторів, 7 мобільних телефонів, грошові кошти в сумі понад 22 тис. грн, «чорнову» документацію тощо.
Крім того, правоохоронцями встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України двох виконавців, причетних до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України.
Досудове розслідування триває.