У Берліні сталася стрілянина: є загиблий



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У Берліні відбулася стрілянина Фото:dpa

Передбачувані нападники з місця події зникли

У німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє портал Local.

У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

Через задні і бічні будівлі з приміщення евакуювали всіх відвідувачів заходу.

Загиблим є чоловіком у віці 42 років.

Деякі з поранених перебувають у важкому стані.

У поліції заявили, що стрілянину вели кілька людей. Передбачувані нападники з місця події зникли.

Ведеться розслідування інциденту.