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    У світі

    У Берліні сталася стрілянина: є загиблий

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    У Берліні відбулася стрілянина - У Берліні сталася стрілянина: є загиблий
    У Берліні відбулася стрілянина
    Фото:dpa

    Передбачувані нападники з місця події зникли

    У німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

    Про це повідомляє портал Local.

    У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

    Через задні і бічні будівлі з приміщення евакуювали всіх відвідувачів заходу.

    Загиблим є чоловіком у віці 42 років.

    Деякі з поранених перебувають у важкому стані.

    У поліції заявили, що стрілянину вели кілька людей. Передбачувані нападники з місця події зникли.

    Ведеться розслідування інциденту.

    розслідування стрілянина
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