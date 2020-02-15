У Берліні сталася стрілянина: є загиблий
У Берліні відбулася стрілянина
Фото:dpa
Передбачувані нападники з місця події зникли
У німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє портал Local.
У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.
Через задні і бічні будівлі з приміщення евакуювали всіх відвідувачів заходу.
Загиблим є чоловіком у віці 42 років.
Деякі з поранених перебувають у важкому стані.
У поліції заявили, що стрілянину вели кілька людей. Передбачувані нападники з місця події зникли.
Ведеться розслідування інциденту.